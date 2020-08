Verzichtet Julian Büscher (27) für Sarah Lombardi (27) auf seine Fußballkarriere? Seit Anfang des Jahres sind der Sportler und die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi (28) ein Paar. Julian zog bereits zu seiner Liebsten nach Köln. Jetzt gab er bekannt, dass er seinen Vertrag beim TuS Haltern am See in der Regionalliga nicht verlängern wird. Was hat der 27-Jährige nun stattdessen vor? Sarah verriet jetzt: Julian könne womöglich ihr Manager werden!

"Er könnte vom Niveau sehr hoch spielen, aber er spielt eher aus Leidenschaft und managt nebenbei auch einiges bei mir im Hintergrund", erklärte die Sängerin in ihrer Instagram-Story. Dadurch nehme er ihr viel Arbeit ab. "Als Team macht uns das echt stark", schwärmte Sarah davon, dass es bei den Turteltauben offenbar sowohl privat als auch beruflich harmoniert. Könnte der Fußballer also tatsächlich der Manager seiner Freundin werden?

Zumindest scheint noch nicht festzustehen, welche konkreten Pläne Julian nun verfolgen wird. In der offiziellen Erklärung des TuS Haltern am See heißt es lediglich, dass er aus "beruflichen und familiären Gründen" den Klub zur kommenden Saison verlasse. Es besteht jedoch ein Grund zur Annahme, dass die beiden vorhaben könnten, eine Familie zu gründen. Auf die Frage eines Fans, ob Sarah weitere Kinder haben möchte, antwortete sie nämlich auf Instagram: "Auf jeden Fall!" Alessio (5) soll also noch mindestens ein Geschwisterchen bekommen!

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi im Juli 2020 in Portugal

Instagram / julbue Julian Büscher im Juli 2017

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi

