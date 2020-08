Haben Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) Mitleid mit den Kandidaten bei Just Tattoo Of Us oder lachen sie sich heimlich ins Fäustchen? Seit drei Wochen wird auf TVNOW die verrückte Tattoo-Sendung mit dem Love Island-Traumpaar als Moderatoren-Duo ausgestrahlt. Dabei verpassen sich immer zwei Kandidaten gegenseitig ein Motiv, von dem der andere nichts weiß! Von echten Horrorergebnissen bis ergreifenden Erinnerungen war bei der großen Tattoo-Enthüllung schon alles dabei. Dabei wissen Elena und Mike schon vorher, was ihre Schützlinge unter die Haut gestochen bekommen. Ob sie bei den Dreharbeiten manchmal ein schlechtes Gewissen geplagt hat?

Promiflash hat bei den Eltern der kleinen Aylen nachgefragt. Tatsächlich schlich sich während der Produktion bei Elena und Mike das eine oder andere Mal ein mieses Bauchgefühl ein: "Teilweise hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, aber die wissen ja alle, worum es geht", erklärte die dunkelhaarige Influencerin. Mike ging es da ganz ähnlich. Er sei aber froh, dass er und Elena sich ihr ungutes Gefühl nie anmerken ließen. "An dem Punkt muss man einfach professionell sein und jeder weiß ja, was alles passieren kann", stellte er klar.

Elena und Mike haben großen Respekt vor ihren Kandidaten, doch sie würden keinen vor einem üblen Motiv warnen – schließlich sei das Teil der Sendung. "Ich denke, jeder weiß, worauf er sich einlässt", schloss Mike ab. Wie findet ihr die Sendung "Just Tattoo Of Us"? Stimmt ab.

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

TVNOW Juliano und Jade bei "Just Tattoo Of Us"

TVNOW Das Team von "Just Tattoo Of Us"

