Diese Aktion riss bei Jade Übach (26) alte Wunden auf! Zusammen mit ihrem Kumpel Juliano nahm sie an der neuen Show von Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) teil: Bei "Just Tattoo Of Us" dürfen sich zwei Kandidaten ein Tattoo für den jeweils anderen aussuchen. Das Bachelor-Babe ließ ein Portät von sich auf Julianos Rücken verewigen. Und obwohl er dieses Motiv schon schlimm fand, setzte er mit seiner Wahl noch eins drauf – und Jade rastete komplett aus.

"Serkan ist meiner" steht in einem Herz nun über dem Po der Blondine. Damit ist wohl ganz klar ihr einstiger Bachelor in Paradise-Flirt Serkan Yavuz (27) gemeint – das Blöde an der kurzen Turtelei: Sie nahm kein schönes Ende. Als sie dem Influencer bei Big Brother gestand, noch immer Gefühle für ihn zu haben, bekam sie einen herben Shitstorm. Auch der 27-Jährige selbst und dessen Freundin Carina Spack (24) teilten gegen die 26-Jährige aus. Klar, dass Jade jetzt keine Lust hat, mit einem Tattoo ständig daran erinnert zu werden.

"Alter, willst du mich verarschen? Das ist das Allerletzte. Das ist richtig hardcore asozial", schimpft die Kuppelshow-Bekanntheit. Sie könne nicht verstehen, wieso der Ex-Are You The One?-Kandidat so etwas macht: "Weißt du, die Leute denken doch jetzt wirklich, dass ich was von dem will. Das ist doch was, worüber man vorher nachdenkt..." Juliano gab hinterher zu, dass er für die Aktion eine Schelle verdient gehabt hätte.

Anzeige

TVNOW Juliano und Jade bei "Just Tattoo Of Us"

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach, Reality-Bekanntheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de