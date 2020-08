Wird jetzt doch alles wieder gut? Dass es aktuell nicht sonderlich gut um die Ehe von Kim Kardashian (39) und Kanye West (43) steht, ist kein Geheimnis: Der Rapper plauderte öffentlich intime Details über das Zusammenleben mit der Königin des Reality-Trashs aus. Anschließend fuhr die Familie erst mal in den Urlaub – in erster Linie zur Rettung der Ehe. Insider behaupteten in den vergangenen Tagen, dass dies mehr oder weniger Früchte getragen habe. Nun gibt es auch von dem HipHop-Star selbst den ersten Hinweis: Er teilte einen Clip, der ihn ganz vertraut mit seiner Frau zeigt.

Kanye nutzte nun Twitter und gab seiner Community einen Einblick in einen Gottesdienst, den er gemeinsam mit seiner Liebsten absolvierte. Und da ist von einer Liebeskrise nichts zu sehen: In dem Clip sieht man Kanye und Kim unter freiem Himmel inmitten eines Gospelchors. Das Paar läuft aufeinander zu und begegnet sich anschließend mit einem Kuss auf den Mund. Unklar ist allerdings immer noch, ob der Clip vor oder nach den Streitgerüchten entstanden ist.

Vielleicht haben sich die Eheleute einander während ihrer Auszeit aber tatsächlich wieder angenähert. Bis die Differenzen der beiden allerdings endgültig aus der Welt geschafft sind, dürfte es dennoch eine ganze Weile dauern: "Der Urlaub hat definitiv dazu beigetragen, die Lage vorerst zu beruhigen, aber die Probleme, mit denen sie zu tun haben, gehen tiefer und lassen sich leider nicht nur durch eine Reise lösen", plauderte eine Quelle gegenüber Us Weekly aus.

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de