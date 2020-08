So verschmust zeigt sich das neueste Promi-Pärchen im Netz! In den vergangenen Tagen wurde wild über den aktuellen Beziehungsstatus von Yeliz Koc (26) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) spekuliert. Die Influencerin und der Schauspieler zeigten sich immer wieder zusammen in den sozialen Medien – und dann teilte Yeliz auch noch verdächtige Turtelbilder auf ihrem Kanal. Das Management der Hannoveranerin bestätigte schließlich gegenüber Promiflash, dass die beiden Bekanntheiten ein Paar sind. Jetzt präsentieren sie sich ganz ungeniert und verliebt ihren Fans!

Yeliz gibt ihren Followern am Freitag auf Instagram einen kleinen Einblick, wie sie ihren Nachmittag verbringt – und zwar mit ihren beiden Liebsten. In einem kurzen Clip streichelt sie zunächst dem "Wilde Kerle"-Star liebevoll die Wange – der wiederum genießt es sichtlich. Anschließend bekommt auch ihr Hund Luna den Kopf gekrault. Das Lied "Stay" aus dem Film Dirty Dancing, das im Hintergrund läuft, macht den romantischen Moment nahezu perfekt. Und Yeliz macht ihrer Community klar: Sie und Jimi schweben momentan auf Wolke sieben!

Während sich der Wahl-Berliner bisher noch nicht zu seinem Liebesglück äußern wollte, sprach seine neue Partnerin dafür am vergangenen Mittwoch ganz offen auf ihrem Kanal darüber. "Ich bin endlich wieder glücklich und alles ist schön!", schwärmte sie. Den Grund für die anfängliche Heimlichtuerei erklärte sie ebenfalls: "Man muss ja auch immer erst gucken, wo das Ganze hinführt, wie sich das Ganze entwickelt."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juli 2020

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2020

