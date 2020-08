Was will uns Yeliz Koc (26) damit sagen? Die Reality-TV-Beauty sorgt nach ihrer Trennung von Johannes Haller (32) für Liebesgerüchte: Im Netz zeigte sie sich an der Seite von Jimi Blue Ochsenknecht (28). Die beiden waren zusammen mit seiner Mutter Natascha (56) unterwegs. Seitdem munkeln die Fans, ob sich zwischen ihnen nicht eine Beziehung anbahnt. Diese Spekulationen heizt Yeliz jetzt auf jeden Fall mit verdächtigen Schnappschüssen an!

Die Influencerin teilt am Montag zwei Polaroid-Aufnahmen mit dem "Wilde Kerle"-Star auf Instagram. Glücklich grinsen die Promis in die Kamera und liegen sich total vertraut im Arm. Den Netzbeitrag ziert sie mit einem verliebten Emoji. Könnte das etwa ein Liebesouting sein? Über ihren derzeitigen Beziehungsstatus schweigt sie allerdings weiterhin eisern. Neben vielen weiteren Followern klickt auch Jimi auf den Like-Button – und seine Schwester Cheyenne (20) kommentiert mit einem weißen Herzen.

Vielleicht hat Yeliz genau wie ihr Ex wieder Glück in der Liebe. Denn auch Johannes bringt die Gerüchteküche derzeit zum Brodeln. Und zwar mit Jessica Paszka (30)! Die ehemalige Bachelorette und ihr Rosenanwärter wurden gleich zweimal turtelnd und knutschend zusammen gesichtet.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juli 2020

ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht im Mai 2019 in Berlin

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

