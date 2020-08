Diese Situation bricht wohl jeden Großeltern das Herz. Seit der Trennung von Brad Pitt (56) und Angelina Jolie (45) im Jahr 2016 ist das Verhältnis des Ex-Paares bekanntlich ziemlich angespannt. Zwar scheinen sich die Schauspieler mittlerweile etwas anzunähern, doch alles ist offenbar noch nicht wieder in Butter. Während Brad seit wenigen Monaten wieder mehr Zeit mit seinen Kids verbringt, haben seine Eltern ihre Enkel wohl seit vier Jahren nicht mehr gesehen.

Anlässlich des 80. Geburtstages seiner Mutter Jane hat Brad eine große Sause bei sich zu Hause organisiert. Über mehrere Tage sollen die Feierlichkeiten gegangen sein, für die die Familienmitglieder sogar extra mit Privatjets eingeflogen wurden. Doch sechs wichtige Menschen fehlten angeblich. Brads Kinder sollen nicht auf der Gästeliste gestanden haben. Ein Insider erklärte nun gegenüber The Sun, dass Jane und ihr Mann William schon seit 2016 auf Besuche ihrer Enkelkinder verzichten müssen.

Der Informant, der bis vor Kurzem in der Nachbarschaft von Brads Eltern wohnte, erzählte weiter, dass die Beziehung zwischen Angelina und ihrer ehemaligen Schwiegermutter schon immer etwas angespannt gewesen sei. "Jane ist eine christliche Konservative, die sich bereits gegen die homosexuelle Ehe geäußert hat, während Angelina eine Liberale ist, die bereits Frauen gedatet hat. Es gab also nie eine Grundlage für eine Freundschaft. Aber niemand hätte gedacht, dass es so laufen würde", so die Quelle.

Getty Images Brad Pitt mit seinen Kindern und Eltern, 2014

Getty Images Brad Pitt im Januar 2020

Getty Images Angelina Jolie mit Brad Pitts Eltern

