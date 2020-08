Diese News dürften Vorfreude bei Royal-Fans wecken: Netflix bringt im kommenden Jahr ein Musical über Prinzessin Diana (✝36) heraus! Dass das Leben der verstorbenen und vom Volk gefeierten "Königin der Herzen" zu einem musikalischen Theaterstück werden soll, ist bereits bekannt. Das Werk hätte sogar längst am Broadway laufen sollen, der Starttermin ist jedoch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage auf Mai 2021 verschoben worden. Nun prescht der Streamingdienst vor und will noch vor der offiziellen Bühnenpremiere ein eigenes Stück liefern.

Allerdings geschieht das nicht ohne Absprache mit den Machern der offiziellen Broadway-Version – es handelt sich sogar um eine Art Kooperation. "Die News sind raus! 'Diana: A New Musical' kommt zu Netflix", verkünden die Verantwortlichen via Twitter. Anfang 2021 soll "Diana" auf der Plattform abrufbar sein. "Wir sprechen für das gesamte Unternehmen, wenn wir sagen, dass wir nicht aufgeregter sein könnten, unsere Show endlich überall mit Theaterliebhabern teilen zu können. Obwohl es keinen Ersatz für das Live-Theater gibt, fühlen wir uns geehrt, Teil der hochwertigen Unterhaltung zu sein, die Netflix seinen Abonnenten weltweit bietet", lautet es außerdem in einem offiziellen Statement.

Die Netflix-Variante soll auf der Bühne des New Yorker Longacre Theatre mit der ursprünglichen Broadway-Besetzung gedreht werden – ganz ohne Publikum. Um zu gewährleisten, dass alle Sicherheitsprotokolle sowie das Drehbuch eingehalten werden, arbeiten die Produzenten eng mit der Actors Equity Association zusammen, die unter anderem für das Original zuständig ist.

