Überraschender Web-Zoff zwischen Udo Bönstrup (26) und Emmy Russ (21)! In den vergangenen zwei Wochen hatten der Comedian und das Erotik-Starlet im Promi Big Brother-Container für mächtig Spannung gesorgt: Die Blondine zeigte schnell deutliches Interesse an dem Münsteraner, der dieses offenbar erwiderte. Am Freitagabend musste Udo dann jedoch die Show und damit auch Emmy verlassen – und plötzlich scheint ihre anbandelnde Freundschaft wie weggeblasen: Denn wie Udo jetzt im Promiflash-Interview enthüllte, wurde er von Emmys Instagram-Profil blockiert – was wohl dahinter steckt?

Nach seinem Auszug aus dem Märchenland plauderte der Netz-Scherzkeks offen über seine Erfahrungen in dem Format. So auch über die Beziehung zu der Beauty & The Nerd-Kandidatin: "Ich denke, wir werden weiterhin Kontakt zueinander haben, aber ich habe festgestellt, dass ich von Emmy, wahrscheinlich von Emmys Team, auf Instagram blockiert wurde. Warum auch immer!" Die mutmaßlich 21-Jährige selbst könne nicht dahinter stecken, weshalb Udo eine andere Vermutung äußerte: "Ich denke, irgendwas habe ich gesagt, was denen da draußen nicht passt!"

Obwohl die gebürtige Russin in der Sendung immer wieder sexuelle Anspielungen ihm gegenüber geäußert hatte, kann sich Udo zudem keine Romanze mit ihr vorstellen: "Emmy ist schon mein Typ, aber wenn es dann zu schnell geht… Und wenn eine einem dann an den Vogel packt, dann fragt man sich wirklich, ist das die große Liebe?" Das müsse er leider verneinen.

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Udo Bönstrup

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

