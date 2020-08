Emmy Russ (21) geht bei Udo Bönstrup (26) in die Vollen! Schon seit mehr als einer Woche sind die diesjährigen Promi Big Brother-Teilnehmer jetzt schon in der Märchenwelt eingesperrt. Die Nerven liegen aber nicht nur aufgrund des strikten Speiseplans blank – auch der Liebesentzug scheint an ihnen zu nagen. Kein Wunder, dass Beauty & The Nerd-Star Emmy sich da schon einen Annäherungspartner gesucht hat. Nachdem sie gestern schon einen "feuchten" Fleck auf dessen Hose hinterließ, geht sie jetzt noch einen Schritt weiter. Wird es zwischen den beiden etwa ernst?

"Ich werde hier noch zum Sexmonster", gibt der YouTuber im Gespräch mit seinem Mitbewohner Sascha Heyna zu. Kurz zuvor konnten die Zuschauer eine Szene beobachten, in der die Blondine die Hand des Internet-Stars ganz gezielt auf ihre Brüste gelegt hatte. Doch während sich die Beauty bereits Gedanken darüber macht, ob sich aus den beiden mehr entwickeln könnte, stellt Udo klar, dass ihm Emmys Verhalten schon etwas zu versext ist: "Für einen Mann ist es einfach unattraktiv, wenn eine Frau sich so hingibt. Das ist mir einfach zu drüber. Emmy ist ne supernette. Die ist blond, hat blaue Augen, aber irgendwie..."

Während die 21-Jährige rein äußerlich ganz nach Udos Geschmack ist, stellt diese hingegen klar, dass sie sich ihren Traummann eigentlich etwas anders vorstellt. "Also irgendwie ist er gar nicht mein Typ", meint sie. Irgendwie habe sie mittlerweile aber doch Gefallen an ihm gefunden.

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

Sat.1 / Willi Weber Emmy Russ bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

Anzeige

Instagram / udo Udo Bönstrup, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de