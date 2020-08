Hat Emmy Russ (21) hinsichtlich ihres Alters etwa geflunkert? Aktuell ist die hübsche Blondine als Teilnehmerin bei Promi Big Brother zu sehen. Im Märchenland unterhält sie ihre Mitstreiter nicht nur mit privaten Geständnissen, sondern auch mit pikantem Sextalk. Für die Bewohner ist die quirlige Art des TV-Sternchens vor allem auf ihr Alter zurückzuführen. Doch alte Clips von Emmy sorgen für große Irritation: Sie ist bereits vor drei Jahren als 21-Jährige betitelt worden!

In einem Video des ProSieben-Lifestyle-Magazins "Taff", die auf YouTube abrufbar sind, wurde die TV-Diva im Jahr 2017 für die Wochenserie "Problem-Kids in den Karpaten" gefilmt. In knappen Outfits sollte die Beauty Praktikantentätigkeiten erledigen. Was bei den YouTube-Kommentatoren für die größten Fragezeichen sorgte, war aber Emmys Alter: 21! "Sie ist bei Promi BB immer noch 21! Altert die Frau nicht?", zeigte sich ein User verdutzt. "Emmy altert wohl rückwärts!", witzelte ein anderer.

Auch in einem Taff-Clip aus dem Jahr 2018, in dem sich Emmy für eine Party stylte, wurde sie als 21-Jährige vorgestellt! Gehört die vermeintlich falsche Altersangabe womöglich zur Strategie der Reality-TV-Kandidaten? Es äußerten bereits einige Ex-Bewohner von Promi BB die Vermutung, dass Emmy nur eine Rolle in der Show spiele. "Ich würde ihr wünschen, dass sie mehr zu sich selbst findet. Aber sie ist ja noch jung", erklärte unter anderem Jasmin Tawil (38) im Promiflash Interview.

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Jahr 2017

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Juli 2020

Sat.1 / Marc Rehbeck Jasmin Tawil

