Läuft Netflix dem Kino bald den Rang ab? Denn immer mehr Superstars feiern ihre größten Erfolge nicht mehr auf der großen Leinwand, sondern auf Bildschirmen mobiler Endgeräte. Star-Comedian Adam Sandler (53) zum Beispiel war bereits in mehreren erfolgreichen Netflix-Produktionen zu sehen und erst kürzlich ging der Streifen "The Old Guard" mit Charlize Theron (45) durch die Decke. Und nun darf sich Jamie Foxx (52) mit "Project Power" über tolle Klickzahlen freuen – aber um was geht es in dem Film?

In "Project Power" gibt es eine fiktive Super-Droge, die Menschen für fünf Minuten Superkräfte verleiht. Es gibt jedoch einen Haken: Man kann sich seine Superkraft nicht aussuchen! Welche Auswirkungen die Droge hat, erfährt man erst nach der Einnahme. Das führt mit der Zeit zu mehreren Todesfällen und Verbrechen. Als die Erfinder der Droge die Tochter von Ex-Soldat Art (Jamie Foxx) entführen, macht dieser Jagd auf die Drahtzieher. Unterstützung bekommt er unter anderem von dem Polizisten Frank (Joseph Gorodn-Levitt). Dieser Plot trifft anscheinend genau den Geschmack der Zuschauer, denn "Project Power" befindet sich seit mehreren Tagen auf dem ersten Platz der deutschen Netflix-Charts.

Fun Fact zum Film: In dem Streifen ist auch Megan Fox (34)' neuer Freund Machine Gun Kelly (30) zu sehen. In "Project Power" verkörpert er den Charakter Newt, der die Super-Droge ebenfalls einnimmt. Und wie wirkt sie sich auf seinen Körper aus? MGK alias Newt verwandelt sich nach der Einnahme der Pille in einen menschlichen Feuerball.

Anzeige

Courtesy of Netflix Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt in "Project Power"

Anzeige

Courtesy of Netflix Jamie Foxx in "Project Power"

Anzeige

Courtesy of Netflix Machine Gun Kelly als Newt in "Project Power"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de