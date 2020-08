Davina Geiss wird erwachsen! Vor rund zwei Monaten wurde bei den Geissens ganz groß gefeiert. Der Grund: Robert (56) und Carmens (55) älteste Tochter wurde 17 Jahre alt! Zu diesem Anlass wurde die Millionärstochter natürlich über und über mit Geschenken und lieben Worten überhäuft. Ihre Eltern betonten dabei, dass sie gar nicht fassen können, wie groß ihre Erstgeborene geworden ist. Ein aktuelles Foto lässt nun aber wenig Zweifel daran, dass Davina zu einer hübschen jungen Frau herangewachsen ist...

Via Instagram veröffentlichte die 17-Jährige jetzt sommerliche Grüße aus Saint-Tropez. Davina posiert in einen knappen schwarzen Bikini gekleidet am Pool – und rekelt sich dabei so sexy wie ein professionelles Model für Bademode. Mit dem Schnappschuss heimste die Brünette bereits zahlreiche Komplimente ein. Doch auch kritische Stimmen wurden unter dem Beitrag laut: "Bist du nicht zu jung für solche Fotos?", wundert sich ein Abonnent in den Kommentaren.

Was sagen denn Mama und Papa zu dem freizügigen Anblick? Vermutlich stören sie sich nicht weiter daran. Schon vor rund einem Jahr betonten die Eltern, dass sie es völlig in Ordnung finden, wenn ihre Töchter Bikinifotos ins Netz stellen."Die müssen selber sehen, wie weit sie gehen. Solang das Ganze nicht in eine pornografische Richtung abweicht", machte Robert damals gegenüber RTL deutlich. Mama Carmen sehe das ganz ähnlich.

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss, August 2020

Instagram / https://www.instagram.com/the_real_davina_geiss/ Davina Geiss, Juni 2020

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Robert Geiss in Frankreich

