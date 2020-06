Katie Price (42) liebt das Mama-Sein! Immer wieder versüßt die TV-Bekanntheit ihren Followern den Tag, in dem sie Videos von und mit ihren Kids im Netz veröffentlicht. Dabei bedeuten der ehemaligen Kandidatin des britischen Dschungelcamps ihre Sprösslinge alles! Die 42-Jährige lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, um die Familienbande bei Laune zu halten. Jetzt ließ sie ihre Kinder Harvey (18) und Princess (12) für sich tanzen!

Auf Instagram postete die Fitnessliebhaberin die coolen Tanzschritte ihres Nachwuchses. Zu dem Lied "Something New" von Wiz Khalifa (32) hatten sich ihre Kids in gemütliche Klamotten geworfen und sich dazu eine synchrone Performance überlegt – den Fans der Brünetten schien der Clip zu gefallen. "Man sieht, wie sehr Princess ihren großen Bruder liebt", schwärmte ein User. In einem anderen Video ließ es sich die Unternehmerin nicht nehmen, selbst in der Küche ein Tänzchen hinzulegen und zeigte damit, wie gut es ihr nach ihrer Drogensucht wieder geht.

Die Fans schienen vor allem von Katies offenem Umgang mit ihrem Sohn Harvey angetan zu sein. "Ich verfolge eure Reise schon eine ganze Weile, ihr beide seid inspirierend", schrieb ein User begeistert und ein anderer Kommentator gab zu: "Ich kann mich mit Harvey total identifizieren, weil ich auch besondere Bedürfnisse beim Lernen und Schreiben habe." Katies autistischer Sohn ist seit seiner Geburt blind und auf die Unterstützung seiner Mama angewiesen.

Instagram / katieprice Katie Price im Jahr 2020

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern

Instagram / katieprice Katie Price, 2020



