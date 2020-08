Ireland Baldwin (24) teilt ein traumatisches Erlebnis mit ihren Followern im Netz! Eigentlich findet man auf dem Social-Media-Kanal der Tochter von Alec Baldwin (62) und Kim Basinger (66) vor allem Mode-Content oder persönliche Schnappschüsse. Am vergangenen Samstag sollte sich das kurzzeitig ändern, denn die Laufstegschönheit postete erschreckende Bilder von sich, die sie mit blauen Flecken im Gesicht zeigen. Dazu sprach sie eine Warnung aus, denn sie wurde von einer Fremden gewaltsam angegriffen und ausgeraubt!

"Gestern am späten Nachmittag wurde ich von einer Frau auf einem Parkplatz attackiert, die auf Drogen und verzweifelt auf der Suche nach Geld war", schrieb die Cousine von Hailey Bieber (23) zu zwei Fotos ihrer Verletzungen. Die Täterin habe ihr ins Gesicht geschlagen und ihre Sachen geklaut: "Anschließend ist sie in einen Fluchtwagen gesprungen, den ihr Mann gesteuert hat." Nach dem Vorfall hat die 24-Jährige die Polizei verständigt, die die Unbekannte schnell festnehmen konnte, weil Ireland glücklicherweise auch Zeugen hatte.

Schließlich wandte sich die Influencerin mit einem gut gemeinten Rat an ihre Community – denn das, was ihr am Wochenende widerfahren ist, soll derzeit kein Einzelfall sein: "Die Beamten haben mir gesagt, dass sowas momentan öfter passiert, weil Leute wegen der Gesundheitskrise dringend Geld brauchen, weil viele ihre Jobs verloren haben. Es gibt viel Diebstahl und Raub." Ihre Follower sollen deshalb in erster Linie vorsichtig sein, ihr Umfeld genau beobachten und aufeinander acht geben.

