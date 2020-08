Tom Bradys (43) Sohn Jack konnte sich an seinem Geburtstag über besonders liebevolle Glückwünsche freuen! Der Knirps, dessen Eltern der Footballstar und seine Ex Bridget Moynahan sind, wurde am vergangenen Samstag 13 Jahre alt. Natürlich feierte er nicht nur mit seinem Papa, sondern auch mit seiner berühmten Stiefmutter Gisele Bündchen (40) sowie seinen Halbgeschwistern Vivian und Benjamin. Zum Ehrentag veröffentlichten Tom und Giselle nun rührende Posts auf Social Media!

Während Jacks Papa mit seiner Community ein gemeinsames Foto mit ihm auf Instagram teilte und unter anderem "Wir lieben dich!" kommentierte, verfasste das Model einen längeren Text für das Geburtstagskind. "Happy Birthday, Jack! Ich kann kaum glauben, dass du schon 13 Jahre alt geworden bist!", schrieb Gisele zu einer Bilderreihe im Netz. Schließlich ergänzte die 40-Jährige stolz: "Wir sind alle so glücklich darüber, dich in unseren Leben zu haben. Danke, dass du der beste große Bruder der Welt bist."

Dass Gisele gar nicht Jacks leibliche Mutter ist, das spielt innerhalb der Patchworkfamilie überhaupt keine Rolle: "Ich mag das Wort 'Stiefmutter' nicht. Ich mag 'Bonus-Mama' lieber, weil ich diesen zusätzlichen kleinen Engel als großes Glück in meinem Leben empfinde", stellte die Laufsteglegende in ihrer Instagram-Story im vergangenen Februar klar.

Instagram / gisele Gisele Bündchen im Urlaub am Meer mit ihrer Familie

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2019

Getty Images Gisele Bündchen im Februar 2019

