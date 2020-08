Steffen Henssler (47) hat einen echten Lauf: Bereits vergangene Woche hatten sich die Promis gegen ihn geschlagen geben müssen – mit einem Punktestand von 89 zu 85 hatte sich der TV-Koch mal wieder den Sieg geholt. Heute Abend versuchten Nicolas Puschmann (29), Vanessa Mai (28) und Markus Krebs (50) ihr Glück. Haben sie es geschafft, den Henssler zu grillen oder kann Steffen seinen Siegeszug weiter fortsetzen?

Und was soll man sagen – Steffen hat aufs Neue das Rennen gemacht. Dabei hatte sich doch vor allem Prince Charming Nicolas etwas ganz Besonderes für seine Vorspeise einfallen lassen. Von Jakobsmuscheln, Königskrabbe und Garnelen bis hin zu Trüffel und Wachteleiern war alles dabei und damit lieferte er wohl den teuersten Gang der gesamten Staffel. Doch Steffen entschied das Battle für sich und konnte sich damit schon einmal einen kleinen Punktevorsprung aufbauen. Der zweite Gang ging ebenfalls an den Profi-Koch und am Ende hatte es Vanessa in der Hand. Zwar konnte sie mit ihrem gesunden Dessert punkten, doch der Gesamtsieg blieb dem VIP-Team dennoch verwehrt. Steffen gewann am Ende mit einem Punktestand von 89 zu 79.

Die Promis konnten die Jury also nicht wirklich von ihren Kochkünsten überzeugen. Vor allem Markus sorgte mit seiner Hauptspeise für Diskussionen. Die gefüllte Frikadellenschnitte des Comedians kam mit ordentlich Röstaromen um die Ecke – für Restauranttester Christian Rach (63) ein absolutes No-Go. "Das ist verbrannt und überwürzt [...]. Das kannst du eigentlich gar nicht essen", lautete sein ehrliches Urteil.

TVNOW / Frank W. Hempel Nicolas Puschmann bei "Grill den Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler, TV-Koch

TVNOW / Frank W. Hempel Markus Krebs und Moderatorin Laura Wontorra

