Umgeben sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) bald nur noch mit Hollywood-Promis? Seit April wohnt das Ehepaar nach seinem Rückzug aus dem britischen Königshaus mit Sohnemann Archie Harrison (1) in Kalifornien. Erst vor Kurzem sollen sie sich in Santa Barbara ein herrschaftliches Anwesen im Wert von mehreren Millionen Euro geleistet haben – prominente Nachbarschaft inklusive. Das soll dem Paar aber noch nicht reichen: Angeblich spielen die beiden mit dem Gedanken, Mitglied in einem exklusiven Klub für Promis zu werden!

Wie The Mirror jetzt berichtet, haben die 39-Jährige und der Blaublüter den Coral Casino Beach and Cubana Club ins Auge gefasst, in dem beispielsweise auch Michael Douglas (75), Ellen DeGeneres (62) oder Catherine Zeta-Jones (50) ein und aus gehen sollen. Um überhaupt Mitglied werden zu können, müssen die zwei aber erstmal ziemlich tief in die Tasche greifen: Umgerechnet rund 266.000 Euro kostet es, in den Promi-Klub einzutreten. Aber das sei noch nicht alles, laut dem Medienbericht muss zusätzlich ein Jahresbeitrag gezahlt werden – so werde die Exklusivität gewahrt, denn der Klub hat ein Limit von 600 Mitgliedern.

Geld spiele allerdings für Harry und Meghan eine untergeordnete Rolle, denn laut Sunday People könnte der Ex-Suits-Star eine Gage von bis zu 42 Millionen Euro pro Rolle verdienen, wenn sie wieder ins Film-Business einsteigen würde. Mit einem solchen Gehaltsscheck wäre Meghan in jedem Fall unter den Topverdienern des Coral Casino Beach and Cubana Clubs. Attraktiv wäre der Klub für die kleine Familie, weil er ganz in der Nähe ihres Anwesens liegt und super ausgestattet sei – es gibt unter anderem einen riesigen Garten, ein Salzwasseraquarium mit 450 verschiedenen Tieren und ein Kinderrestaurant sowie einen Swimmingpool für die Kids.

Anzeige

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones im September 2019

Anzeige

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de