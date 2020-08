Wow, was für ein Engagement von Prinzessin Sofia von Schweden (35)! Im vergangenen April tauchten Fotos von der Royal-Lady in einer blauen Krankenschwesterkluft auf. Der Anlass für dieses ungewohnte Outfit: Die zweifache Mama hilft aufgrund der aktuellen Gesundheitslage in einer Klinik aus. In einer dreitägigen Schulung ließ sie sich als Pflegekraft ausbilden. Nun wurde bekannt gegeben: Sofia wird weiterhin in Teilzeit im Krankenhaus arbeiten!

Das verkündete die königliche Pressesprecherin Margareta Thorgren gegenüber dem schwedischen Magazin svensk dam. "Die Prinzessin plant, ihren Dienst im Sophiahemmet-Krankenhaus fortzusetzen", heißt es in dem Statement. Zu den Aufgaben der Frau von Prinz Carl Philip (41) gehören unter anderem das Desinfizieren von Betten und medizinischen Geräten, Küchenarbeiten sowie Putzen.

Dieser Job ist allerdings nicht das einzige Projekt, bei dem die 35-Jährige tatkräftig mit anpackt. "Darüber hinaus ist sie weiterhin für das 'Project Playground' tätig und für die 'Prince and Princess Foundation'. Und wenn nötig, wird sie auch offizielle Aufgaben wahrnehmen", gab Sofias Sprecherin außerdem preis.

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden bei einem Event in Sater im Oktober 2015

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden und Prinz Carl Philip in Alvdalen im Oktober 2015

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden bei der Schwedischen Sportsgala in Stockholm im Januar 2020

