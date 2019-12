In diesem Jahr dürfen die schwedischen Royals gleich mehrere große Events feiern! Erst im Februar dieses Jahres hatte Prinz Carl Philip (40) einen runden Geburtstag: Der jüngere Bruder von Prinzessin Victoria (42) wurde 40 Jahre alt. Zu diesem Anlass komponierte ihm seine Frau Prinzessin Sofia (35) sogar ein eigenes Lied! Jetzt darf sich die schöne Brünette zu ihrem halbrunden Ehrentag hochleben lassen!

Sofia wird heute 35 Jahre alt! Am Abend vor dem großen Ehrentag unternahmen die ehemalige "Paradise Hotel"-Kandidatin und ihr Mann etwas ganz Besonderes: Sie besuchten ein Avicii-Tributkonzert in Stockholm. Bei dem Event präsentierte sich die Prinzessin mit offenen Haaren und in einem eleganten roten Kleid! Ihr Liebster erschien bei der Veranstaltung mit zurück gegelten Haaren und einem weißen Hemd.

Offenbar ist das Geburtstagskind ein echter Musikfan – vor allem die Technoband Scooter scheint es der Schwedin angetan zu haben: Wie H.P. Baxxter (55) in einem früheren Interview verriet, besuchte die Beauty 2018 ein Konzert von ihm: "In Stockholm stand plötzlich Prinzessin Sofia von Schweden mit ihren Schwestern im Backstage-Bereich. Sie ist großer Scooter-Fan!"

Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna Prinz Carl Philip von Schweden an seinem 40. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden beim Nobel-Preis in Stockholm im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden in Stockholm im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de