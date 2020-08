Bryce Hall (21) hat ein schlechtes Gewissen! Der US-Amerikaner hat sich als TikToker einen Namen gemacht und begeistert mit seinen Choreografie-Clips immer wieder zahlreiche Fans. Jetzt hagelte es jedoch ordentlich Kritik für den Webstar: Trotz der strengen Schutzmaßnahmen aufgrund der aktuellen Gesundheitslage feierte er seinen 21. Geburtstag mit zahlreichen Gästen. Auf der Party wurde weder auf den Mindestabstand noch auf das Tragen eines Mundschutzes geachtet – das scheint Bryce allerdings zu bedauern...

Am vergangenen Freitag traf ein TMZ-Paparazzo den Brünetten nach einem Restaurantbesuch an. Auf Nachfrage gab er zu: "Ich habe die Party schon bereut, während ich sie noch ausrichtete! Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen." Eric Garcetti, der Bürgermeister von Los Angeles, hatte von der Feier Wind bekommen und Bryce deshalb kurzerhand das Licht abgeschaltet – das scheint Letzterer jedoch zu verstehen: "Unser Strom wurde abgestellt und das habe ich auch verdient. Jetzt muss ich den Konsequenzen ins Gesicht blicken."

Bryce ist nicht die einzige Internet-Bekanntheit, die wegen des Missachtens der aktuellen Schutzmaßnahmen Ärger bekommen hat: Die deutsche YouTuberin und Rapperin Shirin David (25) hatte vor einigen Monaten einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil sie für den Dreh eines Musikvideos in einer Berliner Villa mit über 70 Komparsen gefeiert hatte. "Nach Lärmbeschwerden wurden Kollegen zu einer Villa in #Westend alarmiert. Vor Ort stellten sie eine Party mit über 70 Gästen fest", war im Mai in einem Twitter-Statement der Polizei Berlin erklärt worden.

Instagram / brycehall Bryce Hall in Bel Air, 2020

Instagram / brycehall TikTok-Star Bryce Hall im Januar 2020

Getty Images Shirin David bei den Bambi Awards 2019

