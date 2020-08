Es hagelt Glückwünsche – der Grund: Jenny Frankhauser (28) hat heute Geburtstag. Kurz nachdem die Influencerin freiwillig den Märchenwald von Promi Big Brother verlassen hat, darf die Schwester von Daniela Katzenberger (33) ihren Ehrentag feiern und 28 Kerzen auspusten. Zu diesem Anlass veröffentlichte die TV-Bekanntheit ein neues Foto im Netz. Unter dem Social-Media-Beitrag versammelten sich viele Promi-Gratulanten – besonders süße Worte fand Jennys Mama Iris Klein (53).

Unter ein Foto auf Instagram, auf dem Jenny an einem üppigen Frühstückstisch zu sehen ist, schrieb Iris: "Nur 2800 Gramm und 47 Zentimeter warst du ....und schau dich jetzt an: Du bist wunderschön und hast ein Herz aus Gold. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein Schatz", lautete ihr Loblied auf ihre Tochter. Auch Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Pamela Gil Marta und Mareike Spaleck nutzten die Gelegenheit für ein paar warme Worte. "Happy Birthday du Süße. Hab einen ganz tollen Tag. Ich drück dich", schrieb zum Beispiel die Ex-The Biggest Loser-Trainerin.

Im "echten" Leben hat das Geburtstagskind bestimmt noch von einer anderen Person Glückwünsche erhalten – und zwar von ihrem Freund Steffen. Mit ihm feierte sie vor Kurzem ein Liebes-Comeback. "Ja, also, ich sag mal so, manchmal braucht man einfach einen zweiten Anlauf, um zu wissen, dass man zusammengehört", sagte sie dazu in ihrer Insta-Story.

Iris Klein und Jennifer Frankhauser

Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen

