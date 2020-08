So hat man Sam Faiers (29) noch nie gesehen! Die Influencerin wurde vor allem durch das Reality-Format "The Only Way Is Essex" und ihre dortigen Party-Eskapaden bekannt. Mittlerweile ist die 29-Jährige ruhiger geworden und hat zwei Kinder mit ihrem Freund Paul Knightley. Dem Reality-TV hat sie jedoch nicht ganz den Rücken gekehrt: Zusammen mit ihrer Schwester Billie Faiers (30) spricht sie in "Sam & Billie: The Mummy Diaries" offen über ihr Leben als Mutter. Nun postet Sam einen unbearbeiteten Schnappschuss und äußert sich offen über ihre Akne.

"Ich bin sehr nervös, dieses Bild zu veröffentlichen", beginnt sie ihren Instagram-Post. In ihrem Gesicht sind deutliche Pickel und Rötungen zu sehen. "Nach dem Stillen von Rosie brachen die Pickel auf meiner Haut aus und ich schaffe es nicht, sie unter Kontrolle zu bringen", erklärt sie weiter. Sie habe alles versucht, aber je mehr sie dagegen unternahm, desto schlimmer sei es geworden. Um die unschönen Flecken zu kaschieren, habe sie deshalb immer Make-up und Filter benutzt – bis jetzt!

Ihr Umfeld und ihre Fans reagieren sehr positiv auf diesen sehr persönlichen Einblick. "Schäme dich für nichts, mein Engel. Du bist wunderschön", heißt es in den Kommentaren. Auch ihr Mann drückt seine Emotionen aus: "Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß, wie viel du gelitten hast und wie sehr es dich deprimiert hat. [...] Ich liebe dich", schreibt er.

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers, britischer Reality Star

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit ihrem Freund Paul Knightley und ihren Kindern

Instagram / samanthafaiers Sam Faiers mit Tochter Rosie, August 2020

