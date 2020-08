Welches TV-Format brachte sie mehr an ihre Grenzen? Keine Frage: Zoe Saip ist längst dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – und gerne mal anzuecken. 2018 hatte sie bei Germany's next Topmodel-Kandidatinnen schnell den Ruf als Oberzicke weg. Nun probierte sie ihr Glück im Kampf der Realitystars. Und auch da war sie schnell Mittelpunkt der einen oder anderen Auseinandersetzung. Dennoch: So eine Show-Teilnahme ist auch für einen starken Charakter kein Zuckerschlecken! Promiflash verriet sie nun, welche Sendung sie näher an ihre Grenzen gebracht hat!

Zahlreiche junge Mädels hocken aufeinander, ständiger Konkurrenzkampf – Heidi Klums (47) Model-Casting hat schon die eine oder andere Kandidatin ordentlich Nerven gekostet. Dennoch: "Keine Frage, GNTM war eine harte Schule. Aber 'Kampf der Realitystars' ist eine ganz andere Nummer." Realitystars können also offenbar doch noch ein wenig anstrengender als Nachwuchs-Laufstegschönheiten sein: "24/7 von Kameras begleitet zu werden, mit so vielen Charakteren zusammenzuleben und dann noch der Konkurrenzkampf – das ist nicht leicht", führte sie aus.

Auch wenn die Zeit in der Sala gar nicht so leicht für Zoe war – sie nimmt dennoch auch viele positive Eindrücke mit: "Meiner Meinung nach habe ich auf dieser Reise sehr viel über mich selbst gelernt und bin über mich hinausgewachsen", reflektierte Zoe gegenüber Promiflash.

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

