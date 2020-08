Jetzt kommen die Boys! Wenige Tage bevor die dritte Staffel von Love Island am 31. August endlich losgeht, wurden am Dienstag endlich die diesjährigen Kandidatinnen bekannt gegeben: Pia (25), Melina (23), Geraldine (24), Anna (24), Aurelia (23) und Chiara (23). Aber mit wem werden sie ein Match? Zu Beginn stehen ihnen dazu vier Jungs zur Verfügung: Das ist das männliche "Love Island"-Quartett 2020!

Diese Kandidaten ziehen dieses Jahr auf die Liebesinsel: Henrik (23), Josua (24), Luca (24) und Marc (25)! Aber warum machen sie bei dem Kuppel-Format überhaupt mit? "Bisher habe ich keine Frau gefunden, die mich wirklich umgehauen hat", erklärte der blonde Henrik seine Teilnahme. Luca aus Geestland ist sich hingegen sicher, dass er der perfekte Inselbewohner sei, weil er immer gut drauf sei und gute Laune verbreite. Ihr Konkurrent Josua ist schon einen Schritt weiter – er verriet in diesem Zusammenhang bereits seine Anbagger-Taktik: "Mit meiner charmanten Art bringe ich die Mädels um den Verstand", ist sich der Student sicher.

Auf was für Mädels sie wohl stehen? Einen ersten Einblick in sein Beuteschema gewährte Marc aus Köln: "Wenn sie offen, süß, positiv, lächelnd und sportlich aktiv ist, werde ich schwach", ließ der modelnde Student durchblicken. Und welcher Boy gefällt euch am besten? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe": Am Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Marc, "Love Island"-Kandidat 2020

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Luca, Kandidat bei "Love Island" 2020

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Josua, Kandidat bei "Love Island" 2020

RTLZWEI – Magdalena Possert Henrik, Kandidat bei "Love Island" 2020

Anzeige

Welchen "Love Island"-Boy findet ihr am heißesten? Henrik Josua Luca Marc Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de