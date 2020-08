Der Countdown ist eingeläutet! Nur noch ein paar Tage, bis die dritte Staffel von Love Island losgeht – ab dem 31. August wird wieder geflirtet, geküsst und ausgespannt, was das Zeug hält. Durch das hemmungslose Dating-Format führt – wie in den vergangenen Staffeln – Moderatorin Jana Ina Zarrella (43). Und nun steht auch endlich fest, welche Beach-Babes sie verkuppeln darf: Das sind die sechs "Love Island"-Girls 2020!

Diese Mädels sind bereit für ein paar heiße Wochen auf der Liebesinsel: Pia (25), Melina (23), Geraldine (24), Anna (24), Aurelia (23) und Chiara (23). Und alle sechs Girls wollen natürlich ihr perfektes Gegenstück finden – und gehen dementsprechend kampflustig an den Start: "Was ich anfange, ziehe ich auch durch!", stellt die 23-jährige Studentin Chiara klar. Auch an Selbstbewusstsein mangelt es den Damen nicht – so ist sich Geraldine aus Bergheim sicher, dass sie nicht "nullachtfünfzehn" sei. Und Aurelia findet: "Mein bestes Feature ist alles an mir, das Gesamtpaket." Melina zählt als ihre Stärken ihre offene Art und ihr Lachen.

Eine besonders romantische Ader scheint Sachbearbeiterin Anna zu haben, denn sie macht aus einem bestimmten Grund bei dem Format mit: "Ich bin total bereit für die große Liebe und möchte endlich wieder 'Schmetterlinge im Bauch' haben." Und Pia gibt zu, dass sie schon den Hang habe, eifersüchtig zu werden.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe": Am Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI – Magdalena Possert Pia, Kandidatin von "Love Island" 2020

Anzeige

© RTLZWEI – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Geraldine

Anzeige

© RTLZWEI – Magdalena Possert Anna, "Love Island"-Kandidatin

© RTLZWEI – Magdalena Possert Melina, Kandidatin bei "Love Island" 2020

© RTLZWEI – Magdalena Possert Chiara, Kandidatin bei "Love Island" 2020

© RTLZWEI – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Aurelia

Anzeige

Welches "Love Island"-Girl findet ihr am heißesten? Pia Melina Geraldine Anna Aurelia Chiara Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de