Mischa Mayer macht wohl alles richtig! Der Muskelprotz ist aktuell bei Promi Big Brother dabei und hat es bereits unter die letzten sieben Kandidaten geschafft. Bekannt wurde der 28-Jährige aber durch ein anderes Format: Vergangenes Jahr nahm er an der Datingshow Love Island teil. Moderatorin des Formats ist Jana Ina Zarrella (43). Und die 43-Jährige ist absolut begeistert davon, wie sich der Mannheimer nun bei Promi BB gibt!

"Mischa ist wirklich ein ganz Lieber. Er ist wie ein Teddybär voller Muskeln, aber mit einem riesengroßen Herzen", sagte sie liebevoll im Promiflash-Interview. "Als ich gehört habe, dass er bei 'Promi Big Brother' dabei ist, habe ich mich sehr gefreut. Er ist lieb, er ist unterhaltsam, das ist echt ein guter Junge." Sie freue sich auch immer zu sehen, wie die Kandidaten [von 'Love Island'] ihren eigenen Weg gehen und an anderen Formaten teilnehmen. Neben Mischa macht außerdem unter anderem Yasin bei Like Me – I'm Famous mit, und Melissa (24) ist aktuell nicht nur in Kampf der Realitystars zu sehen, sondern wird auch die neue Bachelorette sein.

Bereits in einem früheren Gespräch mit Promiflash machte die gebürtige Brasilianerin deutlich, dass sie einen guten Kontakt zu den ehemaligen Inselbewohnern pflegt. "Ich sage immer, die 'Love Island'-Kandidaten sind wie meine Kinder. Und bei allem, was sie tun, schaue ich immer rein. Egal ob es Tobi (27), Marcellino, Elena (28) ist – ich gucke immer rein um zu sehen, wie sie sich machen, und schreibe immer wieder und gratuliere." Das sei für sie selbstverständlich, schließlich hätten sie zusammen auf diesem Weg angefangen.

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Mischa Mayer

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Jana Ina Zarrella bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de