Da waren es nur noch sieben! In großen Schritten nähert sich das Promi Big Brother-Finale. Seit mehr als zwei Wochen bewohnen die diesjährigen VIPs schon die Märchenwelt und die Zuschauer durften bereits ordentlich aussortieren. Nachdem er zuvor bereits mehrfach auf der Exit-Liste gelandet war, musste The Biggest Loser-Coach Ramin Abtin (48) die Show am gestrigen Abend tatsächlich verlassen – seine Kollegen kämpfen unterdessen weiterhin um den Sieg. Doch welchen Star sehen die Fans ganz oben auf dem Treppchen? Stimmt in der Promiflash-Umfrage ab...

Seit Jenny Frankhausers (28) freiwilligem Exit aus dem TV-Format hat sich Ballermann-Star Ikke Hüftgold (43) an der Spitze des Fanrankings festgesetzt. Kann er sich auch den Gewinn und die damit einhergehende Prämie sichern oder wird er möglicherweise von Zuschauer-Liebling Werner Hansch (82) eingeholt? Der ehemalige Sportmoderator konnte das Publikum vor allem mit seiner Offenheit rund um seine Spielsucht-Vergangenheit zu Tränen rühren. Aber auch Katy Bähm (26), Mischa Mayer, Simone Mecky-Ballack (44), Kathy Kelly (57) und Emmy Russ (21) haben noch immer Chancen auf den Titel.

Für die ausgeschiedenen Kandidaten ist allerdings klar: Das Rennen um den "Promi Big Brother"-Sieg machen der Schlagersänger und der Reporter ganz unter sich aus. Im Promiflash-Interview verriet unter anderem Udo Bönstrup (26), wem er jetzt die Daumen drückt: "Ganz klar, Werner!" Sascha Heyna sehe Ikke ganz weit vorne.

Simone Mecky-Ballack bei "Promi Big Brother" 2020

Katy Bähm, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Udo Bönstrup, Komiker

