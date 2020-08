Da waren es nur noch vier! Bei Promi Big Brother geht es am Donnerstagabend besonders spannend zu. Erst vor wenigen Momenten musste Katy Bähm (26) ihre Koffer packen und die wohl berühmteste TV-WG Deutschlands verlassen. Doch bei diesem Auszug soll es nicht bleiben. Einen Tag vor dem großen Finale schmeißt der große Bruder noch einen weiteren Promi raus: Getroffen hat es nun Emmy Russ (21)!

Die Überraschung darüber, dass gleich zwei VIPs aus ihren Reihen die Sendung heute verlassen müssen, stand den übrig gebliebenen Bewohnern deutlich ins Gesicht geschrieben. Doch an den strengen Regeln von Big Brother höchstpersönlich können Werner Hansch (82) und Co. wohl kaum etwas ändern. Das Ergebnis: Die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin kann sich die Chance auf die 100.000 Euro Preisgeld von nun an abschminken.

Die Blondine belegt damit immerhin den fünften Platz. Das bedeutet: Kathy Kelly (57), Mischa Mayer, Ikke Hüftgold (43) und Werner stehen nun im Finale von "Promi Big Brother" 2020. Diese vier überstehen nicht nur die Lästereien ihrer Mitbewohner, sie halten es auch – erstmals in der Fernsehgeschichte – drei Wochen am Stück im Container aus.

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2020

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Sat.1 / Marc Rehbeck Die 16 Kandidaten von "Promi Big Brother" 2020

