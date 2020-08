Georgina Fleur (30) scheint das Glück bei Kampf der Realitystars förmlich gepachtet zu haben! Schon seit Beginn des neuen TV-Formats sorgte die frühere Bachelor-Beauty immer wieder für Ärger in der thailändischen Sala – denn die berüchtigte Rothaarige legte sich mit einem ihrer Mitstreiter nach dem anderen an. Doch obwohl ihre Konkurrenten sie ein ums andere Mal aus der Show wählen wollten, konnte sich die Heidelbergerin stets mit Hilfe des Safety-Spiels sichern. So nun auch am Mittwochabend – und das sorgt für mächtig Ärger unter den Zuschauern!

Gemeinsam mit Willi Herren (45) konnte die Champagner-Liebhaberin kurz vor der "Stunde der Wahrheit" ihr Weiterkommen besiegeln. Für die Dschungelcamperin von 2015 eine echte Erleichterung: "Geil! Wir sind safe!", jubelte sie. Die Zuschauer konnten diesen erneuten Triumph aber kaum fassen und stellten sogar schon unglaubliche Vermutungen an: "Niemals waren Willi und Georgina schneller als der Rest. Sie sollen drin bleiben wegen der Quote!", schrieb ein User auf Instagram, ein anderer untermauerte diese These: "Das Spiel wurde Georgina zugeschoben, sie wurde mit Absicht gesichert!"

Statt der 30-Jährigen mussten Zoe Saip und Marcellino Kremers die Sendung verlassen. Besonders die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin war von der Entscheidung ihrer Mitbewohner gegen sie zutiefst getroffen und weinte bitterlich: "Mir wurde ein Messer in den Rücken gestochen!"

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: seit 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

