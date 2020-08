Kurz vor dem Promi Big Brother-Finale wurde noch einmal gehörig ausgesiebt. In dieser Woche musste täglich ein Bewohner seine Koffer packen und das Märchenland verlassen. Zuletzt traf es Ex-Spielerfrau Simone Ballack (44). Damit sind nun noch sechs Kandidaten im Rennen: Emmy Russ (21), Katy Bähm (26), Kathy Kelly (57), Werner Hansch (82), Ikke Hüftgold (43) und Mischa Mayer. Aber dem Großen Bruder sind das eindeutig zu viele. Darum fliegen am heutigen Donnerstag gleich zwei Stars raus.

Das gab Sat.1 jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt: "Vier Bewohner werden am Freitag um den Sieg und um 100.000 Euro kämpfen." Details verrät der Sender nicht. Ob die Entscheidung allein bei den Zuschauern oder beim Cast liegt oder es vielleicht eine Kombination aus beidem ist, bleibt also eine Überraschung, die erst im Laufe der heutigen Livesendung ab 20.15 Uhr auf Sat.1 gelüftet wird.

Schon im Vorjahr ergatterten nur vier Bewohner ein Ticket für das Finale. Janine Pink (33), Joey Heindle (27), Tobias Wegener (27) und Theresia Fischer (28) kämpften am Ende um das Preisgeld. Letztendlich konnte sich Janine durchsetzen. Wer in ihre Fußstapfen tritt, zeigt sich nun am kommenden Freitag.

Getty Images "Promi Big Brother"-Kandidaten im Jahr 2020

Sat.1 / Marc Rehbeck Die 16 Kandidaten von "Promi Big Brother" 2020

ActionPress Janine Pink bei der GLOW 2017

