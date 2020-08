Jetzt geht es schnurstracks auf die Zielgerade zu! Aktuell flimmert die achte Staffel von Promi Big Brother über die Bildschirme. Seit über zwei Wochen dürfen die Zuschauer täglich ihre Favoriten lieben, lachen und leiden sehen. Für Simone Mecky-Ballack (44) war der Traum von der Siegerprämie über 100.000 Euro gestern vorbei: Sie musste das Märchenland der Reality-TV-Show verlassen! Doch wer könnte jetzt das Siegertreppchen im Finale am Freitag erklimmen?

Momentan kämpfen noch Emmy Russ (21), Kathy Kelly (57), Katy Bähm (26), Werner Hansch (82), Ikke Hüftgold (43) und Mischa Mayer um die heiß begehrte Trophäe. In einer knappen Entscheidung entschieden sich die Zuschauer gestern nicht für die nominierte Emmy, sondern für Ex-Spielerfrau Simone. Zuvor wurden die Kandidaten in der "Stunde der Wahrheit" mit Lästereien konfrontiert, die über sie im TV-Container gefallen waren – doch anstatt wutentbrannt aufeinander loszugehen, lagen sich die Mitstreiter versöhnt in den Armen!

Ob Werner und Ikke immer noch an der Spitze der Beliebtheitsskala stehen? Folge für Folge erspielten sich die beiden viele Sympathiepunkte. Aber jetzt wurde den Fans offenbar deren ständige Kritik an Emmys Äußerem zu viel. "Emmy kann sich doch anziehen, was sie will", ergriff ein Twitter-User für die Blondine Partei. "Wenn ein Opa und ein Ballermann-Sänger dir erzählen wollen, wie du dich als Frau zu präsentieren hast", zeigte sich ein anderer Kommentator verständnislos.

ActionPress Simone Mecky-Ballack am Mon Cheri Barbara Tag in München im Jahr 2019

Instagram / burakbildik Katy Bähm im Jahr 2020

Instagram / ikkehueftgold_official Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

