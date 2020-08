Sie machen Nägel mit Köpfen! Erst im Herbst vergangenen Jahres machte Liam Payne (26) öffentlich: Er hat eine neue Frau an seiner Seite. Mit Maya Henry (20) schien er so richtig im siebten Himmel zu schweben, immer wieder posteten sie Kussfotos im Netz. Anfang des Jahres machten dann allerdings Trennungsgerüchte die Runde – die sich aber nun ganz eindeutig nicht bestätigt haben. Im Gegenteil: Der One Direction-Star hat sich doch glatt mit dem Model verlobt!

Dass Liam vor seiner Maya auf die Knie gefallen sein soll, berichtete nun Daily Mail. Und dafür gibt es auch handfeste Beweise: Der Sänger und die schöne Brünette wurden bei einem romantischen Dinner in London erwischt – und dabei führte Maya den angeblich 3,3 Millionen Euro teuren Diamanten-Verlobungsring aus.

Der Vater eines Sohnes hat in Sachen Frauen einfach Dusel. Nicht nur mit seiner Verlobten ist er glücklich, auch zu Ex-Frau Cheryl pflegt er über die Trennung hinaus ein gutes Verhältnis. Zum Geburtstag des gemeinsamen Sprösslings Bear Grey hatte Liam das der Öffentlichkeit sogar durch ein Instagram-Posting zum Ehrentag seines Sohnes gezeigt: "Danke Cheryl, dass du meinem Sohn so viel Liebe gibst."

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei den British Fashion Awards 2019

Getty Images Maya Henry und Liam Payne, November 2019

ActionPress/Backgrid Liam Payne und Maya Henry, November 2019

