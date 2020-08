Janet Jackson (54) schwelgt in diesen Stunden in Erinnerungen: Ihr Bruder Michael (✝50) wäre heute 62 Jahre alt geworden. Am 25. Juni 2009 stand die Musikwelt für einen Augenblick stillt: Michael Jackson, der King of Pop, ist an Herzversagen gestorben. Nicht nur seine Fans verfielen in tiefe Trauer – der Verlust hat wohl allen voran Michaels Verwandte hart getroffen. Mit einem rührenden Post gedenkt Janet ihrem verstorbenen Familienmitglied.

Ohne große Worte und doch mit ergreifender Botschaft: Janets Instagram-Beitrag dürfte bei so manchem Follower wohl für Gänsehaut sorgen. Auf grauem Hintergrund steht in geschwungener Schrift geschrieben: "Ich vermisse dich, großer Bruder." Ihre emotionale Mitteilung verziert die Sängerin mit einem Kuss-Emoji – und verzichtet auf weitere, womöglich unnötige Gefühlsbekundungen.

Auch LaToya Jackson meldet sich an Michaels Ehrentag im Netz. "Happy Birthday für den größten Entertainer aller Zeiten", schreibt die 64-Jährige und teilt zusätzlich ein Foto des verstorbenen Musikers. "Du wirst für alle Ewigkeiten eine Legende bleiben", kommentiert ein User das Posting.

Getty Images Janet Jackson im Juni 2009

Getty Images LaToya, Michael und Janet Jackson im Januar 2005

Getty Images LaToya, Michael und Janet Jackson, 2005

