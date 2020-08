Löste der vermeintliche Flirt von Ikke Hüftgold (43) und Simone Mecky-Ballack (44) eine Liebeskrise aus? Drei Wochen lang verbrachten der Ballermann-Star und die Ex von Michael Ballack (43) ihre Zeit zusammen im Promi Big Brother-Container. Weil die beiden doch sehr gut miteinander auskamen, vermuteten die Fans schnell, dass zwischen ihnen die Funken sprühen. Das Problem an der Geschichte: Sowohl Ikke als auch Simone sind in festen Beziehungen. Was halten die Partner der beiden von den Flirt-Unterstellungen?

Im Interview mit Promiflash klärte Ikke nun auf, wie es um den Haussegen nach dem Container-Auszug steht. "Ich habe gestern den Mann von Simone kennengelernt auf Entfernung. Und er hat mir permanent den Mittelfinger gezeigt und sich dabei totgelacht", berichtete der Stimmungsmacher. Dass diese Geste wohl eher ironisch gemeint war, dürften die Zukunftspläne von Simone und Ikke deutlich machen: "Also, wir treffen uns jetzt: Simone und ihr Mann und ich und meine Partnerin. Wir haben schon was ausgemacht", plauderte er aus. Die Truppe habe sogar ansatzweise ein gleiches Umfeld und das Thema Fußball verbinde sie zusätzlich.

Für Simone hat er ansonsten auch nur liebe Worte übrig. Auf die Frage, mit wem er Kontakt halten wolle, entgegnete er direkt: "Ganz klar, die Fast-Liebes-Affäre. [...] Für mich war sie die tollste Frau, wenn es um dieses Thema geht. Aber als die Fans angefangen haben, zu rufen 'Simone Hüftgold' ist bei uns ein bisschen die Stimmung gekippt." Tatsächlich hatte Ikke beim Flaschendrehen offenbart, dass er von den Kandidatinnen am ehesten ein Schäferstündchen mit der Brünetten eingelegt hätte.

Anzeige

Actionpress/ Gulotta,Francesco Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky in München, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Ikke Hüftgold beim "Promi Big Brother"-Finale 2020

Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de