Da wird jemand aber ganz schön nostalgisch! Daniela Katzenberger (33), Lucas Cordalis (53) und Töchterchen Sophia (5) geben eine wahre Bilderbuchfamilie ab. Kein Wunder, dass Fans immer wieder spekulierten, ob da nicht noch ein zweiter Nachwuchs in Planung ist. Im Juli machten die Katze und ihr Mann dann aber reinen Tisch und stellten klar: Sophia wird ein Einzelkind bleiben. Dennoch scheint Dani an das Thema Schwangerschaft doch immer mal wieder einen Gedanken zu verschwenden – wie sie nun im Netz deutlich machte.

Auf Instagram teilte die Blondine einen Schnappschuss von ihrem bunt bemalten Gips-Babybauch, der während der Schwangerschaft mit Sophia entstanden war. Ihr kleines Mädchen drückt der Kugel einen dicken Schmatzer auf. "Ich werde wohl in meinem ganzen Leben nie wieder schwanger sein, nie wieder einen Babybauch haben, umso schöner ist es für mich, so eine Erinnerung zu haben", gab sie ehrlich in der Bildbeschreibung zu. Dass sich ihre Fans aber Sorgen um den Gemütszustand machen, scheint allerdings nicht nötig zu sein: "Oh Gott, das klingt so traurig, ich weiß, das soll es aber nicht, wirklich nicht", ruderte sie zurück. Sie sehe die Dinge, wie sie nun mal sind und sei dankbar für alles, was sie habe.

Doch wie kam es überhaupt zu dem Posting? Dani ist schon vor einigen Jahren nach Mallorca ausgewandert, allerdings hatte sie immer noch einige Kisten mit Dingen in Deutschland stehen: "Heute sind nach gefühlt 100 Jahren die letzten Sachen aus unserem Container in Deutschland gekommen. [...] Ich freue mich am meisten, dass mein Gips-Babybauch heil hier auf Mallorca angekommen ist", erklärte die 33-Jährige ebenfalls im Posting.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers Gips-Babybauch und Sophia Cordalis

Anzeige

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de