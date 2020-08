Hilaria Baldwin (36) kommt vor der anstehenden Geburt noch mal so ordentlich in Feierlaune! Seit April dieses Jahres ist es offiziell: Die Yogalehrerin und ihr Ehemann Alec Baldwin (62) dürfen sich über weiteren Familienzuwachs freuen. Bevor die Sportskanone allerdings Kind Nummer fünf in den Armen halten darf, wurde die Hochschwangere jetzt erst einmal mit Geschenken überschüttet. Und das aus einem bestimmten Grund: Alec hat seine Liebste mit einer Babyparty überrascht!

Trotz häuslicher Quarantäne gelingt es Hilaria offensichtlich, ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Dabei durfte auch die US-amerikanische Tradition einer sogenannten Babyshower nicht fehlen. Mit Limonade, Keksen und Girlanden improvisierte Hilarias Gatte Alec eine kleine Feier im Wohnzimmer – ganz zur Freude seiner schwangeren Partnerin: "Ich kann es gar nicht glauben, dass Alec mir nichts davon gesagt hat", zeigte sich die 36-Jährige in ihrer Instagram-Story überaus glücklich. Immerhin könne ihr Liebster kaum Geheimnisse für sich behalten.

Natürlich war auch Hilarias älteste Tochter Carmen mit von der Partie und schmiss sich für den speziellen Abend besonders in Schale: Die 7-Jährige trug ihr hellblaues Elsa-Prinzessinnenkleid aus dem Disney-Film Frozen.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihren Gästen der Babyparty

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Februar 2020

Getty Images Hilaria Baldwin mit Töchterchen Carmen, Februar 2020

