Sie genießen noch einmal die Zeit zu sechst! Nachdem Hilaria Baldwin (36) im vergangenen Jahr einige Fehlgeburten erlitten hatte, verkündete sie im April dieses Jahres, wieder schwanger zu sein. Mittlerweile befindet sich die vierfache Mutter kurz vor der Entbindung ihres fünften Kindes – doch davor lässt sie es sich noch mal richtig gut gehen: Hilaria verbrachte mit der gesamten Familie einen entspannten Tag am Strand!

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die hochschwangere Yogalehrerin und ihre Rasselbande in den Hamptons im US-Bundesstaat New York: Zusammen mit ihrem Ehemann Alec Baldwin (62) und den vier gemeinsamen Kids verbrachte die werdende Mama dort eine kleine Auszeit am Meer. In einer weißen, ziemlich luftigen Tunika setzte die 36-Jährige ihren Babybauch an diesem Tag besonders schön in Szene. Die Größe ihrer Körpermitte deutet auch ganz eindeutig daraufhin, dass Hilaria kurz vor der Entbindung steht.

Dass die Fitnesstrainerin ihre Schwangerschaftsrundungen mag, hatte sie erst vor Kurzem deutlich gemacht. "Wenn ich mir Fotos von mir ansehe, auf denen ich nicht schwanger bin, bin ich überwältigt von der Körpertransformation. Ich bin so glücklich, dass ich diese Reise so viele Male erleben konnte", hatte sie im Netz ihren Gedanken freien Lauf gelassen.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Juni 2019

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin, Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin

Getty Images Hilaria Baldwin im Februar 2020

