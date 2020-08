Ann-Kathrin Götze (30) legt mit Baby-Einblicken nach! Anfang Juni war es endlich so weit: Die Influencerin und Mario Götze (28) wurden zum ersten Mal Eltern. Der kleine Sohnemann Rome erfüllt das Paar seither voll und ganz – und wie stolz sie auf ihren Wonneproppen sind, zeigen die Götzes immer öfter mit zuckersüßen Fotos. Erst kürzlich präsentierte Ann-Kathrin Rome erstmals in ganzer Pracht. Damit fuhr sie nun fort: Die Neu-Mama postete nun einen intimen Mama-Sohn-Moment!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die sie kuschelnd mit ihrem kleinen Baby auf dem Arm zeigt. Der kleine Mann schläft währenddessen ganz friedlich an Ann-Kathrins Schulter. "Fast drei Monate alt und dieser kleiner Kerl macht das Leben so viel kostbarer. Ich hätte niemals gedacht, dass etwas so Kleines unser Leben so komplett und viel schöner machen kann", schwärmte sie.

Die Fans sind von diesem Anblick total entzückt! Neben zahlreichen Likes und Emoji-Herzchen hinterließen ihre Follower auch reichlich liebe Kommentare: "So ein traumhaft schönes Bild", fand eine Userin. "So ein wunderschönes Foto! Herzzerreißend", schrieb ein anderer Nutzer.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit Söhnchen Rome im Juni 2020

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze und Baby Rome

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de