Bekommt Paris Hilton (39) etwa bald ein Baby? Die Hotelerbin ist eigentlich vor allem bekannt für ihre Partyexzesse und ihre Realityshow "The Simple Life" mit ihrer Freundin Nicole Richie (38). Die Negativ-Schlagzeilen wurden in den letzten Jahren jedoch weniger. Im Netz gewährt sie ihren Fans immer wieder einen Einblick in ihren aktuellen Lifestyle und präsentiert sich mit ihren Hunden oder Freund Carter Reum. Mit Letzterem könnte Paris nun sogar eine Familie gründen.

Das verrät nun ein Insider gegenüber dem US-Magazine. "Paris ist noch nicht schwanger, aber sie versucht es auf jeden Fall", behauptet er. Sie sei nun reifer geworden und sei bereit für den nächsten Schritt. Gegenüber der Sunday Times schwärmte die 39-Jährige kürzlich selbst von Kindern: “Ich bin besessen davon, sie schön anzuziehen. Ich möchte Zwillinge, denn dann bekommt man sofort ein Mädchen und einen Jungen.” Ob das wirklich so einfach ist, wie die Blondine sich das vorstellt?

Mit ihrem Geliebten läuft es jedenfalls schon mal ziemlich gut: Die Djane und ihr Freund Carter sind bereits seit über einem Jahr zusammen. Und scheinbar auch nach wie vor total verliebt: Zum Jahrestag im April widmete das It-Girl dem Geschäftsmann einen Post auf seinem Instagram-Acount. "Deine Küsse sind magisch", schwärmte Paris.

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

Anzeige

Getty Images Paris Hilton bei der Golden Globe After-Party in Beverly Hills im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de