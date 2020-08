Denzel Washington (65) und Chadwick Boseman (†) kannten sich schon länger als gedacht! Viele Hollywoodstars waren erschüttert vom plötzlichen Tod des "Black Panther"-Darstellers am vergangenen Freitag, darunter auch der Oscarpreisträger. Die beiden Schauspieler arbeiteten zuletzt 2019 gemeinsam an der Netflix-Produktion "Ma Rainey's Black Bottom" – doch ihre Geschichte reicht viel weiter in die Vergangenheit zurück. Denn der "Fences"-Star war derjenige, der Chadwicks Schulgeld für ein exklusives Schauspielprogramm bezahlte.

Wie People berichtet, hatte der "Black Panther"-Star dieses Geheimnis letztes Jahr in seiner Laudatio über Denzel selbst verraten, als Letzterer vom American Film Institute für sein Lebenswerk geehrt wurde: Der heute 65-Jährige sei vor Jahren gebeten worden, für neun Studenten der Howard University das Schulgeld zu übernehmen, damit sie am Sommer-Schauspielprogramm der englischen Elite-Uni Oxford teilnehmen könnten. Einer dieser Studenten war Chadwick. "Stellt euch das vor: Ihr erhaltet den Brief, dass eure Studiengebühren für diesen Sommer bezahlt wurden und dass euer Wohltäter kein anderer ist, als der coolste Schauspieler auf diesem Planeten", schwärmte der "Marshall"-Star in seiner Rede.

Chadwick hatte sich auch schon für die Finanzspritze bedanken können, die er damals erhielt. "Es war ein lustiges Gespräch. Das Erste, was [Denzel] sagte, war: 'Du schuldest mir Geld! Ich bin gekommen, um es einzusammeln!'", erinnerte sich der Schauspieler damals an das erste Treffen der beiden zurück.

Getty Images Chadwick Boseman bei den AFI Life Achievement Awards in Hollywood im Juni 2019

Getty Images Denzel Washington bei den AFI Life Achievement Awards in Hollywood im Juni 2019

Getty Images Chadwick Boseman bei den Film Independent Spirit Awards in Santa Monica im März 2018

