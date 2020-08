Sie sind immer noch verliebt wie am ersten Tag! Seit über vier Jahren sind Stefanie Giesinger (24) und Marcus Butler (28) nun schon ein Paar. Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und der YouTuber halten sich mit Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit zwar größtenteils zurück – doch hin und wieder gibt es bei den beiden eine süße Ausnahme: Steffi widmete ihrem Marcus nun liebevolle Worte im Netz – und das begleitet von einem ziemlichen Hingucker-Schnappschuss!

Via Instagram teilt die 24-Jährige eine recht coole Pärchenaufnahme von sich und ihrem Freund. Während das Model in einem stylishen, glänzenden Bikini in die Kamera lächelt, posiert der Blondschopf lässig und oberkörperfrei neben ihr. "Ich liebe dich, Puppy", kommentiert das ehemalige GNTM-Girl ihren Beitrag simple. Damit macht Steffi einmal mehr deutlich, wie viel ihr Marcus bedeutet.

Aktuell verbringen die beiden einen romantischen Urlaub über Steffis Geburtstag auf der italienischen Insel Capri. Vor allem die Blondine beglückte in den vergangenen Tagen ihre Fans immer wieder mit ziemlich heißen Bikini-Fotos. Ob relaxt auf einem Boot oder grinsend vor den berühmten Faraglioni – den kegel- bis nadelförmige Felsformationen im Mittelmeer – die Laufstegschönheit weiß eben immer, sich gut in Szene zu setzen.

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im August 2020

