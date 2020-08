Samantha Justus (30) ist kaum wiederzuerkennen! Schon seit einiger Zeit steht die Hamburgerin in der Öffentlichkeit. Nachdem sie 2015 um das Herz von Bachelor-Hottie Oliver Sanne (33) gekämpft hatte, baute sie sich eine große Fangemeinde auf Social Media auf – und war im vergangenen Jahr dann bei Bachelor in Paradise wieder im TV zu sehen. Seit Beginn ihrer Medienpräsenz kennt man Sam eigentlich nur mit ihrer hellblonden Haarpracht – das sollte sich nun aber ändern: Die Influencerin entschied sich tatsächlich für ein haariges Make-over!

Auf Instagram teilte Samantha nun zwei brandneue Selfies von sich – bei denen die Fans wohl zweimal hinschauen mussten! Die 30-Jährige hat sich doch glatt von ihrem hellen Longbob getrennt und präsentierte sich nun mit kühler, dunkelblonder, deutlich längerer Mähne. "Ich liebe meinen neuen Look", betitelte sie die Schnappschüsse.

Und nicht nur Sam ist begeistert von ihrem neuen Look. Auch ihre Fans sind bei diesem Anblick ganz schön aus dem Häuschen: "Vorher hast du auch super ausgesehen, aber das ist echt MEGA", schwärmte eine Userin in der Kommentarspalte. "Okay krass, Samantha. Das sieht soooo gut aus", fand eine weitere Followerin.

Instagram / samantha_justus Samantha Justus im Juli 2020

Instagram / samantha_justus Samantha Justus, Influencerin

Instagram / samantha_justus Samantha Justus im Februar 2020 in Hamburg

