Gibt es einen neuen Mann in Samantha Justus' Leben? Ende 2017 schien bei der einstigen Bachelor-Kandidatin das Glück perfekt zu sein: Sie und Oleg Justus (32), der Vater ihres Sohnes Ilja Nael, waren gemeinsam vor den Traualtar getreten. Ihre Liebe hielt dann aber doch nicht für die Ewigkeit – seit Februar 2019 geht das Paar wieder getrennte Wege. Inzwischen lässt dafür aber offenbar ein anderer Mann Sams Herz höherschlagen!

Nachdem die 30-Jährige in den sozialen Netzwerken angedeutet hatte, wieder frisch verliebt zu sein, hakte Promiflash bei ihr nach. In einem Gespräch erklärte die Blondine jetzt: "Ich bin nicht vergeben, aber ich lerne jemanden kennen. Ob es was Festes werden kann, steht noch in den Sternen." Ob ihr Neuer etwa, genauso wie sie, in der Öffentlichkeit steht? "Nein, tut er nicht und das gefällt mir", stellte sie klar.

Dabei hatte Samantha erst im vergangenen Jahr noch bei Bachelor in Paradise unter zahlreichen Promis ihre große Liebe gesucht. Dort hatte sie sich zunächst besonders gut mit Reality-TV-Star Aurelio Savina (42) verstanden. Dessen Sex-Clip mit Nacktschnecke Micaela Schäfer (36) hatte der Blondine allerdings überhaupt nicht gefallen, weshalb ihr kurzer Flirt schnell wieder Geschichte war.

Instagram / samantha_justus Samantha Justus im Juli 2020

Instagram / samantha_justus TV-Bekanntheit Samantha Justus im Juli 2020

Instagram / samantha_justus Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Samantha Justus, 2020



