Daniela Katzenbergers (33) Reichweite wächst und wächst! In den vergangenen Jahren baute sich die Kultblondine eine ordentliche Fanbase im Netz auf. Regelmäßig begeistert die Mama der kleinen Sophia Cordalis (5) ihre Abonnenten mit ehrlichen Einblicken in ihr Leben auf Mallorca und selbstironischen Schnappschüssen. Ihr Auftritt auf der Plattform kommt bei den Nutzern gut an – jetzt knackte die Pfälzerin sogar einen Mega-Rekord: Stolze zwei Millionen Menschen folgen Dani mittlerweile auf Instagram!

Das verkündete die 33-Jährige ganz stolz auf ihrer Instagram-Seite. "Wow, das ist echt krass! Jetzt sind wir schon zwei Millionen, 'ne ordentlich große Familie, würde ich mal sagen", freute sich Dani in dem Beitrag und jubelte weiter: "Danke für euren Support. Beste Community." Dazu veröffentlichte sie, passend zum Anlass, ein paar Fotos, auf denen sie glücklich mit einem "2 Mio."-Schriftzug aus Ballons posiert. Unter dem Posting finden sich bereits zahlreiche Gratulanten. "Glückwunsch, Dummkopf. Ich liebe dich", kommentierte beispielsweise Halbschwester Jennifer Frankhauser (28).

Ob sich das "Dummkopf" wohl darauf bezieht, dass Dani ihren großen Instagram-Rekord zuerst gar nicht direkt bemerkt hat? "Ich hab das so die ersten zwei, drei Tage überhaupt nicht gecheckt, dass wir schon zwei Millionen sind", verriet die Katze in ihrer Story. Seid ihr überrascht, dass Dani so viele auf der Plattform folgen? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger zu ihrem Instagram-Rekord

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Webstar

