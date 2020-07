Ist Emma Roberts (29) nun also doch in anderen Umständen? Seit April 2019 ist die Schauspielerin mit ihrem Filmkollegen Garrett Hedlund (35) liiert. Vor rund einem Monat sorgte das Paar für Schlagzeilen: Fans sind sich sicher, die beiden erwarten ihren ersten Nachwuchs. Bisher hielt sich die American Horror Story-Darstellerin zu den Spekulationen bedeckt. Ein Insider plauderte jetzt allerdings neue Details zur vermeintlichen Schwangerschaft aus!

Wie eine Quelle gegenüber dem Magazin Us Weekly bestätigte, sollen sich Emma und ihr Liebster bereits auf ihr gemeinsames Baby freuen: "Das Paar ist überrascht, schockiert und glücklich zugleich, ebenso wie ihre Familien." Bereits kurz nach den Schwangerschaftsgerüchten sorgte Emmas Mutter, Kelly Cunningham, für Klarheit und bestätigte den erwarteten Familienzuwachs ihrer Tochter.

Seit dem Gemunkel zieht Emma selbstverständlich noch mehr Blicke auf sich. Ein Großteil ihrer Community ist sich sogar sicher, dass die 29-Jährige vor Kurzem bei einem kurzen Aufenthalt am Flughafen von Los Angeles bereits einen kleinen Babybauch verstecken will – immerhin sichteten Paparazzi die gebürtige New Yorkerin trotz hoher Temperaturen in einer XXL-Jacke und weitem Shirt.

MEGA Garrett Hedlund und Emma Roberts, Juni 2020

Getty Images Emma Roberts, Filmstar

Getty Images Emma Roberts, TV-Bekanntheit



