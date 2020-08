Hat sich Cora Schumacher (43) etwa mit ihrem neuen Herzblatt erwischen lassen? Aktuell sucht die Ex-Frau von Ralf Schumacher (45) im Fernsehen nach der großen Liebe. In Coras House of Love stellt sie zehn Kerle auf die Probe, von denen sich einer hoffentlich als ihr Mr. Right herausstellen wird. Schon nach den ersten drei Episoden scheint sich ein klarer Favorit herauskristallisiert zu haben. Doch ist das auch der Mann, mit dem Cora nun an einem Flughafen auf frischer Tat ertappt wurde?

Achtung, Spoiler!

Bild liegen Fotos vor, auf denen Cora mit Denny Heidrich am Flughafen auf Kreta zu sehen ist! Ganz vertraut liegen sich die Kuppelshow-Teilnehmer in den Armen – küssen sich sogar in aller Öffentlichkeit. Offiziell ist der Ex-Big Brother-Teilnehmer aktuell nur der Favorit in Coras Show – ob sie ihn aber am Ende auswählt, ist noch offen. Doch diese Bilder sind eigentlich ziemlich eindeutig, oder? Offenbar hat das mutmaßliche Paar einen Liebesurlaub auf die griechische Insel angetreten.

Ob Cora nun Probleme mit der Produktion bekommt? Eigentlich darf sich die Blondine bis zum Ende der Ausstrahlung nicht turtelnd in der Öffentlichkeit zeigen. Überraschend wäre es jedenfalls nicht, wenn Denny am Ende wirklich den Sieg nach Hause holt. Schon seit der ersten Folge knistert es extrem zwischen den TV-Gesichtern.

"Coras House of Love" immer freitags bei Joyn

Anzeige

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, ehemaliger "Big Brother"-Kandidat

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im April 2020

Anzeige

SAT.1 Denny Heidrich bei "Big Brother"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de