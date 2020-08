Ehrliche Einblicke hinter die Kulissen! Auf den Social-Media-Profilen von Katy Perry (35) suchen die Follower vergebens nach der perfekten Scheinwelt – das bewies die Sängerin schon des Öfteren. Auch während ihrer Schwangerschaft setzte Katy auf authentischen Content und postete beispielsweise ein Foto aus einem Babyladen, auf dem sie hochschwanger fix und fertig in einem Sessel liegt. Da ist es kaum verwunderlich, dass der Popstar seinen Fans nun ein ehrliches After-Baby-Body-Update gibt.

Am Sonntagabend wurden in New York die MTV Video Music Awards verliehen – und da sie erst vor wenigen Tagen Mutter geworden ist, fiel das Event für Katy natürlich flach. Dennoch nahm die Musikerin das Ganze mit Humor und präsentierte in ihrer Instagram-Story ihren ganz persönlichen VMA-Look. Auf der Aufnahme, die offenbar in Katys Badezimmer entstanden ist, trägt sie einen hautfarbenen Still-BH und einen bequemen Schlüpfer, den sie sich weit über den Bauch zog.

Die 35-Jährige hat noch eine kleine Kugel – so kurz nach der Entbindung ist das normal. Am 27. August gaben Katy und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) mit einem zuckersüßen Foto bekannt, dass ihre Tochter Daisy Dove Bloom gesund und munter das Licht der Welt erblickt hat.

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry zeigt ihren After-Baby-Body

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

Instagram / unicef Katy Perry und Orlando Bloom mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de