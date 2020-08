Cathy Lugner (30) zeigt, was sie hat! Dass die Ex von Baulöwe Richard Lugner (87) gerne Haut zeigt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Erst vor wenigen Monaten zog sich die Beauty an der Seite von Erotikmodel Micaela Schäfer (36) für die slowakische Ausgabe des Playboy-Magazins aus. Aber auch auf den sozialen Netzwerken versorgt die Blondine ihre Community regelmäßig mit freizügigen Schnappschüssen. Auf einer neuen Aufnahme springt Cathys üppiger Vorbau ihren Fans sogar fast ins Gesicht!

Ihren aktuellen Instagram-Beitrag wollte Cathy offensichtlich im gleichen Farbton wie ihre eisblauen Augen halten. Nach einem farblich passenden Oberteil schien die Blondine in ihrem Kleiderschrank allerdings vergeblich gesucht zu haben – deshalb entschied sie sich wohl kurzerhand nur für eine hellblaue Latzhose, die ihre intimen Körperstellen bedecken sollte. Nach ihrer Brustvergrößerung jedoch gar keine leichte Aufgabe: Die prallen Brüste der 30-Jährigen kommen nicht nur an den Seiten der Hosenträger zum Vorschein, sondern sprengen sogar beinahe die Knöpfe!

Die Fans sind vom frivolen Anblick der attraktiven Berlinerin jedenfalls begeistert: "Ich glaube, das ist das beste Bild, das ich je gesehen habe!" und "Wunderschöne Frau und verdammt sexy!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Influencerin

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Model

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im August 2020

