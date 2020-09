Endlich scheint es privat für ihn bergauf zu gehen! 2018 hatte Usher (41) bestätigt, dass er sich nach drei gemeinsamen Ehejahren von seiner damaligen Frau Grace Miguel scheiden lässt. Einige Monate später hatten die zwei es dann offiziell gemacht und die Scheidungspapiere unterschrieben. Seit vergangenem Oktober hat der Musiker nun eine neue Frau an seiner Seite. Jenn Goicoechea ist die Glückliche, mit der der Sänger jetzt sogar Nachwuchs erwartet!

Wenige Wochen vor ihrem ersten Jahrestag wurde die 36-Jährige jetzt tatsächlich mit einem Babybauch abgelichtet. Zusammen mit Usher spazierte sie entspannt durch Los Angeles und versuchte dabei offenbar erst gar nicht, ihre Kugel vor den Paparazzi zu verstecken. Auf den Fotos, die US Weekly vorliegen, trägt Jenn ein sehr enges, schwarzes Oberteil, das ihre wachsende Körpermitte perfekt in Szene setzt. Dass das Paar wirklich ein Baby bekommt, ist offiziell nicht bestätigt, doch ein Insider erklärte dem Portal, dass die werdenden Eltern "begeistert und sehr aufgeregt" seien.

Am Wochenende machte es Jenn den Fotografen allerdings nicht so einfach. Unter ihrem blauen Jogginganzug konnte man zwar erahnen, dass sie eventuell schwanger sein könnte, doch so offensichtlich wie auf den neuen Aufnahmen war es noch lange nicht. Für sie ist es übrigens das erste Kind – Usher hingegen ist bereits zweifacher Vater.

APEX / MEGA Usher, Sänger

Getty Images Usher im August 2018

Bris / MEGA Jenn Goicoechea im August 2020

